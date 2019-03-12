Жители Москвы пока не купили ни одной второй квартиры со скидкой 10% в домах под реновацию

КАННЫ, 12 марта. /ТАСС/. Купить вторые квартиры со скидкой в 10% в домах по программе реновации в Москве можно будет после того, как в переселяемом квартале будут обеспечены основным жильем все жильцы сносимых домов. Пока ни одной такой дополнительной квартиры куплено не было, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в рамках международной инвестиционной выставки MIPIM во Франции.

"Пока нет [не куплены квартиры со скидкой], но такие вопросы уже задают жители. Задают в Фонд реновации, который будет реализовывать эту функцию. Но и надо понимать, что всем, что сейчас построено в рамках переселения, мы хотим максимально удовлетворить тех, кто должен переселиться", - сказал Левкин, добавив, что как только после переселения в кварталах будет появляться свободный фонд, на сайте стройкомплекса разместят адресный перечень таких квартир.

Программа реновации была утверждена в июне 2017 года. Согласно закону "О статусе столицы Российской Федерации", участникам программы предлагается две основные опции: переехать из дома, включенного в программу реновации, в новую квартиру большей площади или с большим количеством комнат взамен равнозначной при наличии свободных квартир в заселяемом доме. Также можно получить равнозначное жилое помещение в собственность и десятипроцентную скидку на покупку еще одной квартиры из городской собственности или собственности фонда реновации в течение двух лет.

При этом совокупная общая площадь помещений не должна превышать 100 кв. м, что позволит, с одной стороны, улучшить жилищные условия граждан, а с другой - исключить возможность злоупотреблений. Регламентом фонда реновации могут быть установлены случаи увеличения максимальной площади для некоторых категорий участников программы.