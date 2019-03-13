Решение о согласительной комиссии по закону о хостелах примет Совет Госдумы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет Госдумы должен будет принять окончательное решение о формировании согласительной комиссии по доработке закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, который в среду был отклонен Советом Федерации. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

"Окончательное решение [о создании согласительной комиссии] примет Совет Госдумы, мы готовы обсудить сроки вступления закона в силу", - сказал он.

Закон о запрете хостелов ранее был принят Госдумой при поддержке всех фракций. Во вторник комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате отклонить закон с созданием согласительной комиссии для доработки. Глава комитета Андрей Клишас сообщил ТАСС, что сенаторы предложат перенести срок вступления закона в силу на начало 2020 года.

Ранее Толстой заявил журналистам, что Госдума не намерена отказываться от принципиальной позиции по запрету хостелов в жилых помещениях, но готова обсудить сроки его вступления в силу.