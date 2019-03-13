Четверть проектов планировок территорий по реновации в Москве готовы к публичным слушаниям

КАННЫ, 13 марта. /ТАСС/. Около четверти проектов планировок территорий под реновацию в столице находятся в высокой степени готовности и уже могут выходить на публичные слушания. Всего должно быть подготовлено 89 проектов, первые районы публичных слушаний будут озвучены в конце марта, сообщил ТАСС в среду главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на площадке международной инвестиционной выставки MIPIM во Франции.

"Первые площадки для общественных слушаний по проектам планировок территорий для реновации будут объявлены в конце марта. Для того, чтобы выходить на слушания, то есть в этапе готовности к публичным слушаниями находятся уже более 20 проектов. От общей массы - это около четверти. Остальные проекты параллельно разрабатываются, это очень большая работа", - сказал Кузнецов.

По словам главного архитектора Москвы, в проектах панировок территорий будут заложены более приближенные к реальной потребности москвичей требования к парковкам, чтобы организовывать больше бесплатных наземных парковочных мест и не создавать невостребованных подземных паркингов.

Ранее глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщал, что первые публичные слушания по проектам кварталов реновации в Москве состоятся в ближайший месяц. Проекты будут выноситься на слушания по мере готовности, поскольку власти столицы должны в максимально сжатые сроки согласовать проекты с жителями. Как ранее сообщала заместитель председателя Москомархитектуры Лариса Белова, корректировка проектов по замечаниям жителей и органов исполнительной власти будет завершена в полном объеме к концу 2019 года.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". В программу по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей. На конец декабря 2018 года переселение в новые дома вели более 10 тыс. человек, реновация стартовала в семи административных округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.