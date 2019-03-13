Эксперты: объем выдачи ипотеки в феврале вырос на 8-10%

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки в России в стоимостном выражении в феврале 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 8-10%. Об этом говорится в материалах предварительной оценки ипотечного рынка ДОМ.РФ и консалтинговой компании Frank RG.

"В феврале 2019 года выдано около 100-105 тыс. ипотечных кредитов на 215-220 млрд рублей. Это на 8-10% выше уровня февраля 2018 года в стоимостном выражении и соответствует уровню февраля 2018 года по количеству предоставленных кредитов", - говорится в аналитических материалах.

Аналитики объясняют такую динамику повышением ставок основными кредиторами в четвертом квартале 2018 года. По их данным, в целом в 2018 году объемы выдачи ипотеки выросли на 49% к 2017 году, в январе 2019 года - на 13% к январю 2018 года.

При этом существенную часть выданной в феврале ипотеки составляют кредиты, одобренные в ноябре и декабре 2018 года, отмечают авторы аналитики. По итогам января 2019 года средняя ставка выдачи ипотеки составила 9,87%, что соответствует уровню января 2018 года (9,85%), говорится в сообщении. По аналитическим оценкам, в феврале 2019 года средняя ставка выдачи ипотечных кредитов продолжила увеличиваться и составила примерно 10% годовых.

По данным оперативного мониторинга ДОМ.РФ, средняя ставка предложения, по которой одобрялась выдача новых ипотечных кредитов в феврале 2019 года, составила 10,5-10,7%. Этот уровень отразится в статистике Банка России по итогам апреля-мая 2019 года (статистика будет опубликована в мае и июне соответственно), также говорится в материалах.

Такое повышение ставок - временное явление, все основные ипотечные кредиторы завершили цикл корректировки своих ипотечных программ. "В случае снижения уровня инфляции и отсутствия новых негативных внешних факторов, во втором полугодии 2019 года возможно снижение ставок до уровня 10% и ниже", - заключают эксперты.