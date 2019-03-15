В Амстердаме хотят запретить продажу жилья инвесторам

ГААГА, 15 марта. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Власти Амстердама хотят ввести новое правило, в соответствии с которым люди, покупающие новое жилье, должны будут сами жить в нем, а не сдавать его в аренду. Об этом сообщил заместитель мэра голландской столицы Лоренс Ивенс.

По это словам, данная мера позволит предотвратить приобретение недвижимости инвесторами, которая приводит к росту цен на жилье в Амстердаме. "Запрет на сдачу будет включен в правила земельной ренты", - отметил Ивенс. Мера, по мнению экспертов, может привести к желаемым результатам, поскольку муниципалитет владеет большей частью земли, на которой возводится жилье.

"Все больше новых домов покупается инвесторами, которые хотят сдавать недвижимость за баснословные деньги, - подчеркнул заммэра. - Инвесторы могут платить цену, с которой обычные амстердамцы просто не могут конкурировать. В результате город становится недоступным с точки зрения как аренды жилья, так и его покупки".

Городские власти принимают и ряд других мер, чтобы сделать жилье в столице дешевле. На прошлой неделе Ивенс предложил установить максимальную цену для объектов недвижимости среднего класса. Ранее на этой неделе вице-премьер, министр внутренних дел и по делам королевства Нидерландов Кайса Оллонгрен представила пакет мер, направленных на борьбу с незаконной субарендой муниципального жилья и превышающей установленные сроки краткосрочной арендой недвижимости.