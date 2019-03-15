Национальный центр компетенций составит рейтинг городов-участников проекта "Умный город"

КАЛУГА, 15 марта. /ТАСС/. Национальный центр компетенций "Умный город", созданный при поддержке компаний "Ростех", "Росатом" и "Ростелеком", намерен составить рейтинг реализации одноименного ведомственного проекта Минстроя России в пилотных городах. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах первого международного форума "Умный город" в Калуге руководитель центра Оксана Демченко.

Ведомственный проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпроектов "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта.

"Конечно планируем составлять рейтинг. Мы пока об этом не говорили, но, безусловно, по опыту запуска таких проектов могу сказать, что система рейтинговая - она очень серьезным мотиватором является и имиджевым в том числе. Поэтому, безусловно, мы будем формировать этот рейтинг, посмотрим, чтобы подстегивать муниципалитеты, регионы, участвовать в проекте активно, инициативно. Такой рейтинг мы однозначно сделаем", - сказала она.

Демченко отметила, что результаты рейтинга реализации проекта "Умный город" в муниципалитетах "точно будут участвовать в механизме распределения поддержки, когда она появится". При этом она уточнила, что, вероятнее всего, его результаты станут одним из показателей. "Это должен быть механизм, стимулирующий к быстрым и качественным изменениям, он должен стимулировать, подстегивать и создавать хорошую, добрую конкуренцию", - добавила руководитель центра.

Первый международный форум "Умных городов" проходит в Калуге с 14 по 15 марта. Организаторы форума - Национальный центр компетенций "Умный город" при поддержке Минстроя России и правительства Калужской области, стратегическим партнером форума выступает АНО "Цифровая экономика".