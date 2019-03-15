ЖКХ четырех рязанских, мурманских и пермских городов переведут на цифровые решения

КАЛУГА, 15 марта. /ТАСС/. Рязань, Полярные Зори из Мурманской области и два города Пермского края переведут жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) на цифровые решения, соглашения с Министерством строительства и ЖКХ РФ подписаны в пятницу на первом международном форуме "Умный город. Инструкция по применению" в Калуге, передает корреспондент ТАСС.

Во всех муниципальных образованиях будут внедрены передовые инженерные и цифровые решения в сфере городского хозяйства, новые подходы к благоустройству дворов и общественных территорий. 14 марта аналогичные соглашения были подписаны с 15 городами из семи регионов России.

"Пермь и Березники (Пермской области) - в числе этих пилотных городов, потому что в них есть уже ряд успешных практик", - отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, руководитель проекта "Умный город" Андрей Чибис.

Первый международный форум "Умных городов" проходил в Калуге с 14 по 15 марта. Организаторы форума - Национальный центр компетенций "Умный город" при поддержке Минстроя России, ООН-Хабитат и правительство Калужской области, стратегическим партнером форума выступает АНО "Цифровая экономика".