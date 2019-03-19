Генпрокурор потребовал "жесткой хваткой держать нерадивых строителей долевого жилья"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал от прокуроров более жесткой реакции на нарушения прав дольщиков в отношении нерадивых предпринимателей и чиновников. Об этом он заявил во вторник в ходе расширенной коллегии Генпрокуратуры России.

"Используя свой авторитет на местах, добивайтесь ощутимых для людей результатов. Если деньги сданы, а дома не построены, значит, как минимум есть нерадивые чиновники, ничего кроме согласований не сделавшие, и недобросовестные предприниматели. Вот и держите их жесткой хваткой до выдачи ключей от квартир", - поставил задачу генпрокурор.

При этом он отметил, что в сфере долевого строительства жилья "удалось качнуть маятник". "Применялся весь доступный арсенал мер воздействия. Как следствие, в активе сотни достроенных объектов, громкие дела, аресты виновных, но и проблем еще достаточно. Их решение во многом зависит от вас", - заявил Чайка.

Так, заметил он, в Хабаровске в связи со срывом сроков строительства четырех домов в прошлом году сложилась крайне острая обстановка, были обмануты 452 дольщика. В июле после встречи прокуроров с инициативной группой дольщиков, отвергнув все рассуждения о банкротстве и других объективных причинах, прокуратура совместно с Минобороны занялась этой проблемой. В итоге до конца 2018 года 185 квартир в двух достроенных домах были заселены, ключи от остальных дольщики получат в ближайшее время.

Чайка отметил также, что при общем сокращении поступивших в 2018 году жалоб от граждан в сфере ЖКХ (на 5,6%) "во многих регионах остается сложной ситуация с содержанием и ремонтом многоквартирных домов, установлены многочисленные факты ненадлежащей разработки и финансирования программ капремонта, нарушений при отборе подрядных организаций, неправомерного использования взносов граждан".

Множество недостатков, добавил он, допускались местными властями при реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" - были факты в том числе приемки некачественных работ и хищений. "К счастью, есть и противоположные примеры, когда личное внимание руководителей регионов к этим вопросам приводит к осязаемому улучшению состояния дворов и общественных пространств", - добавил он.