Арбитражный суд одобрил передачу объектов Urban Group дочерней структуре Фонда дольщиков

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области во вторник одобрил передачу обязательств по достройке объектов обанкротившейся Urban Group некоммерческой компании Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства" (дочерняя организация Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства), говорится в сообщении фонда.

"Решением суда удовлетворено заявление дочерней компании Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства о намерении стать приобретателем прав и обязанностей застройщика по всем шести жилым комплексам Urban Group: "Митино О2", "Видный город", "Солнечная система", "Опалиха О3", "Лесобережный", "Лайково". В общей сложности новый застройщик Фонда будет достраивать 65 жилых домов и 15 объектов социальной инфраструктуры Urban Group", - говорится в сообщении.

Ранее передачу обязательств по завершению проектов обанкротившегося девелопера Urban Group новому застройщику одобрил Минстрой РФ.

Как рассказал ТАСС заместитель генерального директора Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Алексей Ниденс, компания, которая будет достраивать дома, обладает "необходимыми компетенциями и финансовыми возможностями для качественного и своевременного завершения строительства". Помимо этого, дольщикам будет предоставлена гарантия на достроенные дома. "Граждане получат гарантийное обслуживание квартир сроком на пять лет, а также технологического и инженерного оборудования на три года после сдачи объектов", - сказал Ниденс.

В свою очередь конкурсный управляющий UrbanGroup Светлана Аглинишкене пояснила ТАСС, что в ближайшее время будут заключены договоры на передачу объектов обанкротившейся компании новому застройщику. "В ближайшее время, после проведения необходимых процедур, будут подписаны договоры с новым застройщиком, и мы последовательно передадим права и обязанности компаний-должников дочерней компании Фонда - новому застройщику", - сказала Аглинишкене.

Ранее сообщалось, что дольщики объектов Urban Group большинством голосов решили передать полномочия по достройке домов обанкротившейся компании новому застройщику.

Что случилось с Urban Group

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. 9 июля 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: ООО "Ваш город", ООО "Ивастрой", ООО "Хайгейт", АО "Континент проект", ООО "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений внесено около 14 тыс. квартир.

Как сообщалось, 15 марта дольщикам Urban Group был представлен график достройки домов. Согласно документу, все дома должны быть сданы в августе 2021 года. В 2019 году планируется достроить и ввести в эксплуатацию 12 домов, в 2020 году - 43 дома и 10 домов в 2021 году.