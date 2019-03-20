В построенных по реновации в Москве домах будет в четыре раза больше площадок для бизнеса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Площадь нежилых помещений под нужды малого бизнеса в домах, которые будут построены по программе реновации в Москве до 2021 года, будет в четыре раза больше, чем в старых домах, которые предполагается снести, сообщила в среду пресс-служба департамента градостроительной политики.

"На сегодняшний день во включенных в программу реновации 5172 многоквартирных домах существует около 7,3 тыс. нежилых помещений общей площадью чуть более 1 млн кв. м. По итогам рассмотрения жилых домов, планируемых к проектированию, строительству и вводу до 2021 года, количество нежилых помещений в них более чем в четыре раза превысит количество нежилых помещений в отселяемых домах", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Как отметили в пресс-службе, таким образом, площадь нежилых помещений в новых домах составит около 4 млн кв. м, это будет способствовать развитию предпринимательства.

Уточняется, что в проектах строящихся домов заложены нежилые помещения на первых этажах, где могут разместиться магазины стрит-ритейла, компании, предоставляющие сервисные услуги, культурно-досуговые учреждения.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент России Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". В программу по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в городе. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.