Рязанские чиновники сократили срок расчета за капремонт в 24 раза по требованию ОНФ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Рязанской области сократило срок расчета с подрядчиками за капремонт с 730 до 30 дней после того, как на долгий срок оплаты обратили внимание общественники регионального отделения Общероссийского народного фронта(ОНФ). Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

"Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области добились исключения из заключаемых региональным Фондом капитального ремонта договоров нормы, разрешающей проводить расчеты за выполненные работы в течение 730 дней. По мнению общественников, появление в 2018 году в договорах соответствующего пункта привело к оттоку подрядчиков, снижению конкуренции и ухудшению качества капремонта многоквартирных домов. В 2019 году срок рассрочки платежа сокращен до 30 дней", - говорится в сообщении.

В декабре 2018 года активисты ОНФ обратили внимание на значительное сокращение количества подрядных организаций, участвовавших в конкурсах на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Большинство лотов в качестве единственного поставщика выиграло муниципальное предприятие "РСУ № 1", которое получило более 80% от всего объема запланированных работ по капремонту. При этом по сравнению с 2017 году более чем в три раза выросло количество выявленных нарушений при проведении капремонта. Увеличилось и количество жалоб со стороны граждан - зафиксированы нарушения технологий ремонта кровли, несоблюдение сроков ремонта.

По мнению экспертов ОНФ, к сокращению подрядчиков привело появление в договорах, заключаемых Фондом капитального ремонта с подрядными организациями, нормы, предусматривающей возможность оплатить выполненные работы в течение 730 дней. По данным прокуратуры Рязанской области, РСУ № 1 в 2018 году неоднократно нарушало сроки проведения капитального ремонта. По данным надзорного ведомства, по 60 из 89 заключенных договоров допущены нарушения сроков выполнения работ. Как сообщалось, правоохранительные органы 11 марта провели проверки в здании Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, проводили беседу с гендиректором фонда Мариной Бондаревой.

"Мало кто из предпринимателей согласится ждать оплаты за выполненные работы в течение двух лет. Считаем, что данная норма искусственно сдерживает развитие конкуренции на рынке капитального ремонта", - говорится в сообщении со ссылкой на члена штаба ОНФ в Рязанской области Александра Кривова.

"Сроки расчетов сократили, потому что пошли нападки общественников. В других регионах так (с долгими сроками расчета) работают компании нормально. Но тут, если начали на нас давить, то сократили, хотя рациональнее было 730 дней", - уточнил ТАСС министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Горелов.