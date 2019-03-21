Власти Сочи пообещали не сносить соответствующие нормам безопасности дома-самострои

СОЧИ, 21 марта. /ТАСС/. Проблемные многоквартирные дома в Сочи, которые уже заселены и обследованы специальной комиссией и соответствуют нормам противопожарной и сейсмической безопасности, смогут избежать сноса. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос данных объектов. По итогам 2018 года снесены 372 строения, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи. Часть самостроев ранее была узаконена, а по новому решению судов подлежит сносу.

"На прошлой неделе мэр курорта Анатолий Пахомов встретился с обманутыми покупателями, тогда было принято решение создать по каждому проблемному дому отдельную рабочую группу. Возможно, те дома, которые уже заселены, и обследованы специальной комиссией и соответствуют нормам противопожарной и сейсмической безопасности смогут избежать сноса", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Решение о сносе

Ранее СМИ сообщали, что в Сочи власти санкционировали снос 600 самовольных построек, в их числе оказались многоквартирные дома. В 2018 году были внесены изменения в Гражданский и Градостроительный кодексы и другие нормативные акты, которые установили алгоритм взаимодействия органов государственной и муниципальной власти по выявлению таких объектов, были определены ответственные за принятие решений по выявленным объектам самостроя. Отмечалось, что собственник может самостоятельно привести объект в соответствие с установленными требованиями либо снести объект.

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к сносу 54 объектов строительства в Сочи, которые признаны судами незаконными постройками. Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявлял, что министерство следит за ситуацией со сносом самовольных построек в Краснодарском крае. По его словам, власти должны включиться в решение вопросов и не допустить, чтобы люди остались без жилья.