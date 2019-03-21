Индекс качества городской среды может быть представлен до конца марта

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Методика формирования индекса качества городской среды может быть представлена до конца марта, сообщил в четверг журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Мы в ближайшее заседание правительства, а возможно даже в понедельник озвучим эту информацию. Мы доработали подходы к индексу качества городской среды, принципы его оценки. Будет 36 показателей, которые учтут безопасность, экологию, доступность социальной инфраструктуры, комфорт города и даже идентичность", - сказал Мутко.

Он отметил, что формирование комфортной среды в городах будет тесно связано с реализацией всех национальных проектов. "Город становится сборкой всех национальных проектов, поскольку речь идет не только о благоустройстве, но и о качестве дорог, городского транспорта, безопасности, экологии, эту работу нужно будет скоординировать. Поэтому со следующего года мы запустим комиссию или группу, которая этим займется", - добавил Мутко.

Согласно паспорту национального проекта "Жилье и городская среда", методика формирования индекса качества городской среды должна была быть утверждена к 1 марта 2019 года.

Региональные графики завершения долгостроев

Региональные дорожные карты по решению проблем обманутых дольщиков будут актуализированы до конца марта, добавил Мутко.

"В течение этого месяца губернаторы актуализируют статистику, а затем мы проанализируем предложенные в дорожных картах решения. Те из них, которые мы посчитаем привлекательными и реализуемыми на практике, мы поддержим", - сказал Мутко, добавив, что ранее были уточнены методика ведения реестра проблемных объектов в регионах и количество проблемных домов.

Ранее он сообщил, что рассматривается вопрос о докапитализации Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства на 9 млрд рублей, чтобы завершить проблемные объекты в 26 регионах, где зафиксировано наименьшее число долгостроев и проблему можно решить максимально быстро. По данным Минстроя, в России насчитывается 2006 проблемных домов.