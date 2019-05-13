Госдума отложила рассмотрение законопроекта о компенсации ипотеки многодетным

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госдума отложила рассмотрение в первом чтении законопроекта о компенсациях семьям, взявшим ипотечный кредит, после рождения у них третьего или последующих детей. Как пояснил по итогам заседания Совета Думы первый вице-спикер палаты Александр Жуков, этот вопрос может быть решен нормативным актом кабмина.

"О дополнительных мерах господдержки по обеспечению возможности улучшения жилищных условий семей, имеющих детей, - это законопроект, который вытекает из послания президента <…> В результате дискуссии мы пришли к выводу о том, что такие решения могут и должны быть приняты правительством в рамках имеющихся у правительства полномочий, и для этого не требуется, скорее всего, принятие законодательного акта", - сказал он журналистам в понедельник.

По словам депутата, если правительство "в ближайшее время примет такой нормативно-правовой акт, то, соответственно, и отпадет необходимость в принятии этого закона". "Поэтому пока его решено отложить", - пояснил Жуков.

Документ, внесенный на рассмотрение Госдумы 6 мая, предусматривает выделение семьям, где родился третий ребенок или последующие дети, компенсации в 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита.