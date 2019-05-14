Мутко: отопительный сезон 2018-2019 года прошел с меньшим количеством аварий

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Количество аварий на сетях во время отопительного 2018-1019 года сезона в России снизилось. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, выступая на всероссийском селекторном совещании с регионами в правительстве.

"Число аварий на сетях снизилось по сравнению с прошлым отопительным сезоном более чем на 9% на тепловых сетях и почти на 6% в электросетевом комплексе", - сказал он.

При этом, по словам Мутко, во время нынешнего отопительного сезона было зафиксировано девять чрезвычайных ситуаций: семь на сетях и две - из-за отсутствия необходимых запасов топлива. В прошлом отопительном сезоне из-за аварий на сетях было введено четыре чрезвычайных ситуации, из-за проблем с запасами топлива их не было вовсе.

Кроме того, около 20% объектов электроэнергетики оказались не готовы к отопительному сезону из-за плохого технического состояния, также был зафиксирован рост сбоев в сетях водоснабжения и водоотведения на 0,7% и 4,2% соответственно.

"Ключевая причина в том, что у большинства объектов жилищно-коммунального хозяйства высокий износ оборудования", - пояснил вице-премьер, добавив, что сейчас Минстроем разрабатывается план мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры с износом более 60%, и назвал более основательную подготовку к следующему сезону важной задачей для регионов.