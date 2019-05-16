Существенные изменения в госконтракте по стройке будут возможны при цене от 100 млн рублей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минфин РФ предложил разрешить вносить существенные изменения в условия госконтрактов в сфере строительства в случае, когда их стоимость составляет не менее 100 млн рублей. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном ведомством на портале проектов нормативных правовых актов.

ФЗ-71 "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусматривает возможность изменить существенные условия контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. Внесение изменений возможно для контрактов, заключенных на срок не менее одного года, в случае, когда возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию.

Как указано в пояснительной записке к документу, проектом постановления "устанавливается значение цены контракта, при которой или при превышении которой существенные условия контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, могут быть изменены, в размере 100 млн рублей".