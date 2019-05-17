Количество ипотечных сделок в Москве в апреле увеличилось на 19% по сравнению с 2018 годом

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве в апреле 2019 года зафиксировало увеличение числа ипотечных сделок на 19% по сравнению с апрелем 2018 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"В апреле 2019 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 8560 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 9% выше показателя прошлого месяца (7838) и на 19% больше, чем в апреле 2018 года (7202)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что показатель за январь-апрель 2019 года (28948) на 24% превышает число зарегистрированных ипотек за аналогичный период прошлого года (23380).

"С начала года мы отмечаем рост ипотечных сделок, что характерно для первых четырех месяцев года на протяжении последних 10 лет. В то же время число ипотек, зарегистрированных в январе-апреле за год увеличилось почти на четверть, а по отношению к аналогичному периоду 2017 года - в 2,3 раза. Понятно, что значительное влияние на ипотечный рынок оказывает сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,75%, которая остается неизменной с декабря прошлого года", - цитирует пресс-служба слова руководителя управления службы по Москве Игоря Майданова.

Как ранее сообщал заместитель генерального директора института развития ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко, ипотечные кредиты доступны более чем для 40% семей в России.