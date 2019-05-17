Росреестр назвал необходимым усиление контроля при выдаче электронной подписи

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Росреестр считает необходимым усиление контроля за удостоверяющими центрами, которые выдают электронные подписи. Об этом сообщили ТАСС в столичном управлении ведомства в связи с резонансной ситуацией об оспаривании жителем Москвы договора дарения квартиры, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Ранее в социальных сетях получил широкое распространение случай москвича Романа Салтовского, который случайно обнаружил, что у принадлежащей ему квартиры в Бабушкинском районе Москвы сменился собственник. Данный факт выяснился, когда жилец квартиры обнаружил, что изменилась фамилия получателя на квитанции по оплате услуг ЖКХ.

"Использование ЭЦП эквивалентно личному участию. В этой связи Росреестр считает, что необходимо повышать степень контроля и ответственности самих удостоверяющих центров", - говорится в официальном ответе ведомства.

По состоянию на конец апреля 2019 года на сайте Минкомсвязи содержалась информация о 492 аккредитованных удостоверяющих центрах.

Электронная цифровая подпись выдается в специальных удостоверяющих центрах и только при личном присутствии гражданина, напоминает ведомство. На сайте госуслуг электронная подпись не выдается. В отдельных случаях ЭЦП также может быть выдана по нотариально заверенной доверенности.

Подпись не получал, квартиру - потерял

Росреестр провел анализ документов, представленных на государственную регистрацию спорной сделки. "В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) действительно содержатся сведения о том, что в октябре 2018 года был совершен переход права на квартиру на основании договора дарения, составленного в простой письменной форме. Документы были поданы сторонами сделки в электронном виде и удостоверены их электронными подписями. В свою очередь государственными регистраторами при осуществлении учетно-регистрационных процедур проводится проверка подлинности ЭЦП и статуса сертификата через специализированный сервис", - также говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС Салтовский, электронную подпись он никогда не оформлял. Как удалось установить мужчине, свою квартиру он якобы подарил гражданину Российской Федерации, проживающему в Уфе. "Мной были поданы заявления в полицию и прокуратуру, ожидаю ответа", - добавил он.

Официальным комментарием от ГУ МВД ТАСС не располагает. Минкомсвязи России (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере использования электронной подписи,) не смог предоставить комментарий.

Как защитить недвижимость

Управление Росреестра призывает обезопасить свое имущество, подав заявление о внесении ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права (обременения) объекта недвижимости без личного участия правообладателя.

Наличие такой записи служит основанием для возврата без рассмотрения заявлений на регистрацию прав от третьих лиц, даже при наличии у них нотариально заверенной доверенности. Исключение составляют случаи проведения государственной регистрации на основании судебного акта либо требования судебного пристава-исполнителя.

Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника можно подать в электронном виде в личном кабинете Росреестра.