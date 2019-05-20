Около половины годового объема недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Столичные власти построили и ввели в эксплуатацию около 4,5 млн кв. м недвижимости различного назначения с начала 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"С начала этого года в Москве построено и введено в эксплуатацию около 4,5 млн кв. м недвижимости различного назначения, при этом жилье составляет около половины всего ввода. В этом году планируем ввести в эксплуатацию около 8,5 млн кв. метров различной недвижимости", - говорится в сообщении.

Согласно словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, приведенным в сообщении, власти планируют перевыполнить план и выйти на показатель в 9 млн кв. м недвижимости.

Фактический ввод недвижимости в 2018 году в Москве составил 8,6 млн кв. м, в том числе более 3,5 млн кв. м жилья.