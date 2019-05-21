Эксперт: дефицит на Байкале участков с готовыми домами не даст решить проблему льготников

ИРКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Предложение Росимущества о том, чтобы выделять многодетным семьям и другим льготникам земли у Байкала с уже построенной на них недвижимостью, трудно выполнимо, поскольку такие участки в дефиците. Об этом рассказала во вторник ТАСС эксперт Общероссийского народного фронта по проблемам Байкала Марина Григорьева.

Росимущество в ответе на письмо члена Совета Федерации Андрея Кутепова предложило предоставлять многодетным семьям и другим льготникам, проживающим около Байкала, участки с уже построенной на них недвижимостью. Это, по мнению представителей ведомства, решит обозначенную сенатором проблему, когда, получив участок в границах Байкальской природной территории, граждане не могут на нем строить, поскольку строительство на берегах Байкала запрещено.

"Где взять такие площади с уже готовой недвижимостью? Это значит, их нужно у кого-то забрать, потому что в таком количестве земельных участков с инфраструктурой на Байкале нет", - сказала Григорьева.

Кроме того, она отметила, что, выделяя льготникам земельные участки даже с готовой недвижимостью, необходимо решать вопрос занятости населения, проживающего на берегах Байкала. "Если на этой территории никакие виды деятельности не разрешены, что будет делать там многодетная семья, чем будет зарабатывать на жизнь? Где ее дети будут работать, когда вырастут? Они будут вынуждены уезжать из этого района", - отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что Росимущество предлагает внести изменения в закон "Об особо охраняемых природных территориях", чтобы разрешить предоставлять льготным категориям граждан земельные участки в нацпарках, где уже есть законно возведенные объекты недвижимости, на различных видах права, кроме собственности. Сейчас в национальных парках не допускается предоставление участков для эксплуатации существующих объектов недвижимости.