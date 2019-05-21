Минсельхоз предложил запустить программу льготной ипотеки для жителей села

ВОРОНЕЖ, 21 мая. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предложил дополнить проект госпрограммы комплексного развития сельских территорий новыми положениями в части жилищной поддержки. Самым значимым из них является предоставление жителям села ипотеки под 3%, сообщила во вторник заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на форуме сельских депутатов партии "Единая Россия".

"Мы проработали вариант с ипотекой в 3% и первоначальным взносом в 20% для жителей сельских территорий. Кроме того, регионы имеют право предоставлять компенсацию за покупку жилья. Таким образом, ставка по этой программе жителям сельской местности может составить от 0% до 3%. Ежемесячный платеж при такой ставке получается ниже 8 тыс. рублей <…> Эта опция является основной мерой поддержки, именно на нее будет направлено большая часть финансирования программы", - сказала она.

По словам замминистра, в списке нововведений также значится финансирование жителей на подвод воды, газа или другого благоустройства жилья, а также предоставление субсидий на жилье по соцнайму. "Это когда регион при поддержке бизнеса строит жилье для сотрудников и потом сдает его им в аренду, а по истечение пяти лет сотрудники могут выкупить это жилье за 10% от стоимости, по истечение 10 лет - за 1% от стоимости, при условии, если продолжают работать на этом предприятии", - пояснила Лут.

Более 250 участников, в том числе депутаты сельских поселений Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей обсуждают на форуме вопросы социального развития села и проект госпрограммы развития сельских территорий. В дискуссии запланировано участие руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Сергея Неверова, первого зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, координатора партийного проекта "Российское село" Владимира Плотникова. Также форум посетит и проведет прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.