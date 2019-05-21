Медведев пообещал обсудить с ЦБ снижение первоначального взноса для сельской ипотеки

ВОРОНЕЖ, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев готов обсудить с Центробанком вопрос о снижении первоначального взноса для сельской ипотеки.

"Естественно, мы с коллегами из Центрального банка такое обсуждение проведем, имею ввиду и ту идею, которую вы озвучили здесь по первоначальному взносу, по его снижению. Хотя 20% - это не очень много, но для села это может быть очень большая сумма, такая малоподъемная", - сказал премьер, выступая на форуме сельских депутатов "Единой России".

Также Медведев заявил, что подготовка госпрограммы развития села вступает в финальную стадию.

"Мы сейчас доводим эту работу до финального завершения", - сказал он Премьер напомнил, что до нее в последние годы действовали две других программы, которые создали определенный задел в этой сфера. Медведев подчеркнул, что новый документ должен не просто развить этот задел, а обеспечить качественный шаг вперед в развитии села.

"Мы должны сохранить отдельный инструмент развития села, сохранить возможности для того, чтобы село развивалось по понятным для всех нас законам, чтобы жизнь там была нормальная, комфортная и чтобы на селе продолжали оставаться молодые специалисты", - сказал глава кабмина, говоря о целях госпрограммы. Комментируя дискуссии, которые были на форуме, Медведев заметил, что не так важно, назвать этот новый документ госпрограммой или нацпроектом.

"Можем назвать как угодно, - резюмировал он. - Главное, чтобы там были работающие механизмы, которые реально будут работать, и, естественно, были деньги".