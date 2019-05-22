Дольщикам подмосковного Urban Group начнут выдавать ключи от квартир в Видном 24 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Дольщики обанкротившегося подмосковного девелопера Urban Group начнут получать ключи от квартир в ЖК "Видный город" в городе Видное 24 мая. Об этом говорится в сообщении Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"24 мая заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко даст старт выдаче ключей от квартир в домах, достроенных Фондом защиты прав дольщиков за обанкротившейся компанией Urban Group. В этот день дольщики дома № 7 в ЖК "Видный город" получат ключи от своих квартир и кладовок, смогут осмотреть помещения и подписать акты приема-передачи", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что с 25 мая наряду с домом № 7 ЖК "Видный город" выдача ключей будет идти в доме № 6 ЖК "Митино О2", доме № 7 в ЖК "Опалиха О3" и в домах № 5 и № 6 ЖК "Солнечная система". "Будут восстановлены права более 5011 дольщиков по более чем 4,4 тыс. помещений, из которых около 3 тыс. - квартиры, 1,1 тыс. - кладовки и более 0,3 тыс. - машиноместа", - уточнили в фонде.

В сообщении также говорится, что запись на осмотр помещений началась 18 мая, на сегодня записались более 2 тыс. дольщиков.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. 9 июля 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений внесено около 14 тыс. квартир.

15 марта дольщикам Urban Group был представлен график достройки домов. Согласно документу, все дома должны быть сданы в августе 2021 года. В 2019 году планируется достроить и ввести в эксплуатацию 12 домов, в 2020 году - 43, еще 10 домов - в 2021 году.