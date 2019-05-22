"Единая Россия" поддержала законопроект о льготах по НДФЛ в рамках "ипотечных каникул"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" поддержала законопроект, освобождающий от налога доход в рамках "ипотечных каникул". Об этом в среду журналистам сообщил первый зампред комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции "Единая Россия" Сергей Пахомов.

"Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект об отмене уплаты НДФЛ гражданами во время "ипотечных каникул" [22 мая] <...> "Единая Россия" его поддерживает", - сказал Пахомов.

Он напомнил, что в апреле сенаторы и депутаты во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату парламента законопроект, освобождающий граждан от налога на доходы, полученные в связи с использованием права на "ипотечные каникулы". По его словам, инициатива связана с тем, что вставал вопрос, что делать гражданам с налоговыми платежами - сэкономленными средствами, которые не выплачиваются банкам в шесть месяцев "ипотечных каникул". "Речь идет о ставке НДФЛ, которая, по-моему, 35%. Цифра существенная", - пояснил Пахомов.