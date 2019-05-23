Застройщикам Москвы с 3 июня начнут выдавать заключения о возможности работы без эскроу

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Москомстройинвест с 3 июня начнет выдачу заключений о соответствии строящихся жилых проектов критериям, которые позволят застройщикам продолжить работу без перехода на эскроу. Об этом в четверг сообщает пресс-служба комитета.

"С 3 июня 2019 года Москомстройинвест начнет выдавать заключения, которые позволяют застройщикам привлекать денежные средства дольщиков без использования счетов эскроу. Заключения будут выдаваться в соответствии с ранее поданными заявлениями", - говорится в релизе.

Комитет будет рассматривать заявления от застройщиков за 15 рабочих дней с момента подачи. При отсутствии необходимых документов срок может быть увеличен до 20 дней.

С 1 июля на работу по эскроу должны перейти все строящиеся проекты, за исключением тех, что соответствуют утвержденным правительством РФ критериям. Критерии строительной готовности установлены на уровне 30%, объема привлеченных средств дольщиков - на уровне 10%. Для проектов в рамках договоров о развитии застроенной территории или комплексного освоения территории степень готовности составляет 15%, и 6% - для системообразующих предприятий с объемом текущего строительства 4 млн кв. м на территории минимум четырех регионов.