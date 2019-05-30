ЦБ: сельская ипотека с первым взносом ниже 10% может быть доступна некоторым заемщикам

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Банк России положительно относится к возможности выдачи ипотеки на селе с первоначальным взносом ниже 10% для заемщиков с низкой закредитованностью. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Действительно, если заемщик сельской ипотеки будет получать субсидию по госпрограмме, и нагрузка для него по платежам будет гораздо меньше, а долговая нагрузка не будет больше 50% дохода, мы готовы поддержать, чтобы первоначальный взнос был ниже 10%", - сказал она.

Центробанк считает, что ипотеку нельзя наращивать "бездумно", так как это опасно для экономики, заявляла ранее Набиуллина. Она отмечала, что для ЦБ важно, чтобы ипотека росла устойчиво, не создавая рисков. При этом Набиуллина сообщала, что в 2018 году ипотека показала рекордные темпы роста: ипотечный портфель вырос более чем на 23%.