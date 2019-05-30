ЦБ пока не рассматривает введение коэффициента долговой нагрузки граждан в ипотеке

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Банк России пока не рассматривает введение такого инструмента контроля, как коэффициент долговой нагрузки граждан для ипотечного кредитования, но не исключает использования таких мер при необходимости. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева журналистам.

"Меры, связанные с коэффициентом долговой нагрузки, скорее всего, не будут вводиться для ипотеки, но в будущем для предотвращения проблем они могут быть использованы", - сказала она.

Ранее в обзоре финансовой стабильности Банк России отметил риск возникновения "кредитной спирали" в ипотеке, когда рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость - фактором дальнейшего роста кредитования.

Юдаева позднее подчеркнула, что регулятор пока не видит большой вероятности возникновения "кредитной спирали".

Также регулятора беспокоит доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, не превышающим 20%, которая в первом квартале 2019 года составила 42% от общего количества ипотечных кредитов и, по оценкам ЦБ, является повышенной.

Но в целом, как ранее заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина, регулятор выступает против "необдуманного" наращивания ипотеки и пристально следит за сегментом, при этом риски возникновения "ипотечного пузыря" также отсутствуют.

Ипотечные кредиты с низким первоначальным взносом

Доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, не превышающим 20%, в первом квартале 2019 года составила 42% от общего количества ипотечных кредитов, говорится в "Обзоре финансовой стабильности", подготовленном регулятором.

"В сегменте ипотечного кредитования в первом квартале 2019 года доля кредитов, выдаваемых с низким первоначальным взносом (менее 20%), оставалась повышенной (42%). Первоначальный взнос по ипотечному кредиту отражает финансовое состояние заемщика и его способность сберегать средства. Кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются повышенным уровнем кредитного риска заемщика и потенциально уязвимы к снижению реальных доходов населения", - отмечается в обзоре.

Рост потребительского кредитования, по данным ЦБ, стабилизировался на высоком уровне: на 1 апреля 2019 года темп роста в ипотеке достиг 24,7% в годовом выражении, в необеспеченном потребительском кредитовании - 24,3%.

При этом коэффициент обслуживания долга (соотношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов всех домохозяйств) по необеспеченным кредитам в 2019 году может достигнуть пикового уровня 2014 г. (9%).

"Дальнейшая стагнация реальных доходов населения может привести к росту неплатежей по потребительским кредитам", - констатирует ЦБ.