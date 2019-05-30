ЦБ увидел риск возникновения "кредитной спирали" на рынке ипотеки

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Банк России отмечает риск возникновения "кредитной спирали" в ипотеке, когда рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость - фактором дальнейшего роста кредитования, сообщается в очередном Обзоре финансовой стабильности, подготовленном Банком России.

"Риском для сектора выступает возможное возникновение "кредитной спирали", в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость - фактором дальнейшего роста кредитования. Положительная обратная связь между ценами на недвижимость и ростом ипотечного кредитования характерна для периодов ипотечного бума", - отмечается в документе.

По данным ЦБ, рост цен на жилую недвижимость на первичном рынке за 2018 год составил 8,7% в целом по России, на вторичном рынке - 4,9%, что сопоставимо с ростом заработных плат населения (9,9% за 2018 год)

Регулятор отмечает, что по большинству регионов наблюдается положительная корреляция между динамикой цен на недвижимость и динамикой ипотечного кредитного портфеля. Лидерами по данному показателю выступают Республика Башкортостан, Курская и Орловская области, Москва и Краснодарский край. В тех регионах, где корреляция отрицательна или близка к нулю (Ленинградская, Самарская, Костромская области), это объясняется "навесом" предложения на рынке недвижимости, которое нивелирует рост цен на недвижимость даже в условиях роста ипотечного кредитования.