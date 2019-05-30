В ГД заявили, что введение поэтапного раскрытия эскроу снизит защищенность дольщиков

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Возможное введение поэтапного раскрытия счетов эскроу при жилищном строительстве приведет к снижению защищенности дольщиков. Такое мнение высказал в четверг председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев на парламентских слушаниях в нижней палате парламента на тему "Реформирование системы долевого строительства: приоритетные задачи на 2019 год".

"Сейчас у нас человек кладет деньги на счет в банке, и независимо от того, разорился ли застройщик, разорился ли банк или они оба разорились, он получил деньги обратно, потому что действует страхование вкладов, и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в случае чего заплатит до 10 млн рублей. А теперь представим, что будет поэтапное раскрытие. Что у нас будет АСВ возвращать и что будет страховать?" - сказал Николаев.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую - средства граждан будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Во время подготовки реформы застройщики неоднократно высказывались за постепенное раскрытие счетов эскроу в зависимости от готовности здания, что позволило бы уменьшить издержки при строительстве. Тем не менее в поправках к долевому законодательству эта инициатива отражения не нашла. Ранее глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что возобновление дискуссии о поэтапном раскрытии счетов эскроу при проектном финансировании жилищного строительства возможно через год.