ДОМ.РФ и ВТБ закрыли сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 73 млрд рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и банк ВТБ закрыли третью сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом 72,97 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба госкомпании.

"Выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ предоставляет банкам возможность эффективно управлять процентным риском и капиталом, позволяет выдавать больше ипотечных кредитов по меньшим ставкам", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ДОМ.РФ Артема Федорко.

ВТБ и ДОМ.РФ в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества с ДОМ.РФ по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд рублей. С учетом состоявшегося размещения объем совместно реализованных сделок ипотечной секьюритизации составил 195,5 млрд рублей.

В ходе текущей сделки ставка купона по бумагам установлена в размере 9,5% годовых. Эмитентом по сделке секьюритизации является ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" - "дочка" компания ДОМ.РФ, созданная в соответствии с требованиями законодательства "Об ипотечных ценных бумагах".

"Мы уверены, что наша новая бумага в силу своей понятности, доходности и надежности вызовет значительный интерес на рынке, в том числе среди инвесторов, ранее не проявлявших активности на рынке ипотечных облигаций из-за неопределенности выплат, связанной с досрочными погашениями", - отметил в свою очередь руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.

Об ипотечных ценных бумагах

Увеличение объема ипотечного кредитования в России - одна из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Выпуск ипотечных ценных бумаг является одним из инструментов достижения показателей нацпроекта. Ипотечные ценные бумаги ДОМ.РФ - рыночный механизм снижения ставок по ипотеке. Банк России в 2016 году установил коэффициент риска по вложениям в рублевые облигации ДОМ.РФ и рублевые ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ в размере 20% вместо 100%.

Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ипотечные ценные бумаги станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы. Всего с декабря 2016 года состоялось 12 сделок общим объемом около 320 млрд рублей.