Якушев: цены на жилье могут расти до конца 2019 из-за перехода на экскроу-счета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев не исключил продолжения роста цен на жилье до конца 2019 года из-за перехода на проектное финансирование. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, рост цен будет наблюдаться на рынке до конца периода перехода на новую систему финансирования жилищного строительства. "То, что касается роста цен, мы сегодня можем констатировать, что определенные рост есть в отдельных субъектах Российской Федерации, и период перехода вот с этим будет связан", - отметил Якушев. "Мы рассматриваем, что, наверное, в течение года повышение цен возможно", - добавил он.

"Когда уже будет четко понятно, что те застройщики, которые зайдут за проектным финансированием его получили, на каких условиях они его получили, когда уже всем четко будет сформулированы правила игры вот эта история с повышением цен должна пойти на спад", - сказал Якушев.

По его словам, сейчас основной сложностью являет согласование требований коммерческих банков к застройщиком, и этот процесс должен завершиться до конца 2019 года. Мы думаем, что год будет непростым, но в течение года мы должны будем решить все противоречия", - отметил министр и призвал застройщиков более активно обращаться за проектным финансированием в коммерческие банки.

Он также указал, что на данный момент правительством не рассматривается возможность субсидирования ипотечной ставки. "Вопрос остро не стоит. Вот когда мы увидим, что спрос [на ипотеку] начинает катастрофически падать, вот тогда об этом арсенале", - пояснил Якушев.

О ПМЭФ

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.