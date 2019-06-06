Мутко заявил, что около 3 млн кв. м жилья возводится с проектным финансированием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Около 3 млн кв. м жилья в настоящее время возводится с применением счетов эскроу по проектному финансированию. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме в четверг сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

"На сегодняшний день уже около 3 млн кв. м жилья строится с использованием счетов эскроу", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что всего в стадии строительства находится 123,5 млн кв. м жилья.

"Конечно, 3 млн с эскроу на сегодня - это мало. Но процесс идет, и мы видим, что динамика меняется каждый день", - сказал вице-премьер.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.