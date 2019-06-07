Девелопер "Кортрос" планирует выйти на рынок технологий "умного дома" в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Девелоперская компания "Кортрос" намерена поставлять свои технические решения в сфере "умного дома" в проекты других застройщиков и частным клиентам в уже готовые квартиры. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент группы Вениамин Голубицкий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Продукт готов, о нем можно вести переговоры. Мы готовы его тиражировать с 2020 года на базе своих проектов. Кроме того, мы хотим сделать набор стандартных опций, которые может любой девелопер за разумные деньги внедрить, он не сильно будет влиять на себестоимость, но он существенно влияет на качество жизни", - сказал он.

Презентация возможностей "умного дома" будет проводиться в новостройках компании в Перми и Екатеринбурге, где уже внедрены такие технологии, добавил Голубицкий. "Мы предложим не продукт не на флешке, а решение, на которое можно посмотреть, попробовать, обсудить изменения", - уточнил он.

Технология "умного дома" реализуется в Перми вместе с компанией "Эр-телеком". Стандартный пакет включает в себя домофон, системы интеллектуального освещения в подъезде и квартире при помощи датчиков движения. Кроме того, система включает контроль за коммунальными авариями, системы безопасности. Для установки используются датчики российского производства, рассказал глава компании.

Группа компаний "Кортрос" реализует проекты жилищного строительства в четырех российских регионах, общий объем текущего строительства составляет 800 тыс. кв. м на 1 июня 2019 года, по данным Единого реестра застройщиков.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.