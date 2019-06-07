Фонд защиты прав дольщиков поможет достроить в Челябинске семь многоквартирных домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Деньги на достройку в Челябинске семи незавершенных объектов, в которых оформлен 701 договор долевого участия, выделит Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства (структура госкомпании "ДОМ.РФ"). Об этом сообщил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер после встречи с представителями фонда на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает в пятницу официальный сайт главы региона.

По данным пресс-службы руководителя области, семь недостроенных десятиэтажных многоквартирных домов стройкомпании "Радуга" расположены на северо-западе Челябинска. Их строительство фактически прекратилось в конце 2017 - начале 2018 года.

"Достигнута договоренность с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства "ДОМ.РФ" о том, что дома строительной компании "Радуга" будут достраиваться с привлечением средств Фонда. Это семь незавершенных объектов, где оформлен 701 договор долевого строительства. На эти цели понадобится порядка 750 млн рублей. Сейчас Фондом прорабатывается вопрос банкротства компании, чтобы была возможность вложить в стройку собственные средства, также в "ДОМ.РФ" мы направили заявку еще на два дома, расположенных в жилом комплексе "Радуга", которые возводит строительная компания "Капиталдом", - цитирует Текслера пресс-служба по итогам встречи.

На сегодняшний день в Челябинской области насчитывается порядка 56 проблемных объектов с 4,5 тыс. дольщиков. В ближайшие два года будет сдано и расселено 18 домов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.