Хабаровские власти надеются за четыре года решить проблему с жильем для сирот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены почти полностью решить проблему с жильем для детей-сирот в ближайшие четыре года, построив целые кварталы в городах, где будут жить и другие льготники. Об этом сообщил в интервью ТАСС во время Петербургского международного экономического форума глава региона Сергей Фургал.

"Будем наращивать программу [по предоставлению жилья для детей-сирот] и надеемся в течение трех-четырех, если не полностью ее решить, то по крайней мере снять остроту", - сказал Фургал.

Одиннадцать человек из числа бывших воспитанников детских домов 3 июня в Хабаровске объявили голодовку. Этой акцией они выражали протест против непредоставления положенных им квартир. Голодовка завершилась на следующий день. Участникам акции предложили бесплатно комнаты в комфортабельном общежитии. Все снимают квартиры, им выплачивается компенсация за аренду жилья в размере 10 тыс. рублей ежемесячно. Поселиться в общежитии согласились те, у кого сложные условия проживания.

Проблемой с жильем для этой категории в регионе не занимались многие годы. Фургал напомнил, что в 2019 году планируется предоставить детям-сиротам 580 квартир. Они будут приобретены либо построены. На эти цели выделили 861 млн рублей.

В Хабаровском крае, по данным прокуратуры региона, жилье ждут около 3,3 тыс. сирот.

"У нас стоит проблема не только детей-сирот. Есть врачи, учителя, многодетные, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, молодые семьи. Выбираем пять-шесть площадок, все уже делается, проектируется, выбирается подрядчик. Будем строить комфортабельные кварталы с инфраструктурой [для этих категорий], земли у нас хватает", - сказал Фургал.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.