Минстрой не зафиксировал спорных ситуаций с застройщиками о переходе на эскроу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минстрой России не отмечает спорных ситуаций в регионах по поводу критериев перевода проектов жилищного строительства на новую систему привлечения средств дольщиков. Об этом сообщил ТАСС замминистра строительства Никита Стасишин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Ни одной такой нет. Но если будут, у нас создана комиссия, на которой мы будем рассматривать такие конфликтные ситуации и застройщики смогут к нам обращаться", - сказал он.

Стасишин добавил, что все регионы создали комиссии, которые будут определять строительную готовность возводимых домов, от которой зависит, будет ли застройщик переводить продажи на счета эскроу или продолжит реализацию напрямую через договоры долевого участия.

"Все, что необходимо для перехода, есть. Все методические рекомендации, формы, постановления правительства. Важна сейчас динамика обращения застройщиков в банки за проектным финансированием. И самое главное - скорость рассмотрения таких заявок в банках и процент отказа с пониманием мотива. Вот это самая главная задача, которую мы перед собой ставим на следующие 3-4 месяца, чтобы понять, как у нас идет процесс перехода", - отметил замминистра.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договору долевого участия.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.