Гендиректор ДОМ.РФ сообщил, что роста цен после введения счетов эскроу не ожидается

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Переход на проектное финансирование не станет причиной резкого роста цен или ухода с рынка большого числа игроков. Об этом в пятницу рассказал гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Роста цен или ухода с рынка большого числа игроков в связи с тем, что с 1 июля будет работать новая модель финансирования жилищного строительства - такого опасения нет", - сказал он.

Также Плутник упомянул, что на сессии ДОМ.РФ "Реформа строительной отрасли. Переход на новый механизм жилищного строительства" поднимался вопрос изменения цен на жилье. Он подчеркнул, что это произойдет на стадии котлована, когда жилье, по оценкам рынка, поднимется в цене не более чем на 4%.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Исключение - застройщики, отвечающие критериям Правительства РФ, системообразующие застройщики. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.