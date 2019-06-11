Виталий Мутко: нацпроекты касаются каждого человека, и меня в том числе

Вице-премьер правительства РФ, куратор нацпроекта "Жилье и городская среда" Виталий Мутко в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" на ПМЭФ-2019 рассказал о том, что надо делать, чтобы выполнить нацпроекты в срок и в полном объеме. Зампред правительства допустил создание специального фонда для финансирования крупных проектов по благоустройству и изменений в Градостроительный кодекс для жителей самостроев.

По словам Мутко, для создания качественной городской среды должны объединиться все нацпроекты. "В этой точке как раз соберутся все нацпроекты. Тогда к 2024 году жители действительно увидят, что общественный транспорт стал лучше, дороги улучшились, расселили аварийный фонд, сделали благоустройство общественных пространств, улучшили доступность социальной инфраструктуры, повлияли на качество коммунальной инфраструктуры, сделали безопасным город", - сказал он.



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