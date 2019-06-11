Шесть объектов недвижимости могут стать проблемными при переходе на счета эскроу в Москве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Шесть объектов недвижимости могут стать проблемными в Москве в связи с переходом на счета эскроу для долевого жилищного строительства, который произойдет с 1 июля текущего года. Об этом сообщил во вторник заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Всероссийском совещании по долевому строительству.

"Пока из проблемных мы видим на сегодняшний день только шесть разрешений на строительство на 230 тыс. кв. м. Нестрашная картина. В общей массе обычный процент погрешностей в Москве, который мы всегда решали в рабочем порядке", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что готовность всех строящихся объектов в городе проверяет совместная рабочая группа Мосгосстройнадзора и Москомстройинвеста. Всего в городе действует 604 разрешения на строительство на 34 млн кв. м общей площади.

С 1 июля 2019 года по ряду российских проектов не будет возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договору долевого участия.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".