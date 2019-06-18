Госдума одобрила во II чтении передачу премий по страхованию застройщиков фонду дольщиков

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий передачу ответственности и премий по страхованию ответственности застройщиков Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства. Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

Предполагается, что фонду будет передано не менее 99% премий, полученных страховщиками по действующим договорам. При этом страховщик имеет право на часть премии, пропорциональной истекшему периоду страхования. Законопроект предполагает, что все страховые компании и банки, которые собирали деньги по этому виду страхования, должны передать средства и информацию о застрахованных в компенсационный фонд защиты прав участников долевого строительства, сказал журналистам Николаев.

Фонд защиты дольщиков пришел на смену механизму страхования ответственности застройщиков - с осени 2017 года застройщики обязаны перечислять в него 1,2% стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. С декабря 2018 года страхование ответственности застройщиков фактически не осуществляется, после того, как ЦБ запретил работать на этом рынке крупнейшему игроку - компании "Респект". Страховщики продолжают нести ответственность по действующим договорам, при этом в соответствии с законом, принятым в конце 2018 года, застройщики, чьи обязательства были застрахованы, делают также отчисления в компенсационный фонд.

О законопроекте

Законопроектом предполагается, что уже заключенные договоры страхования ответственности застройщиков или банковские поручительства досрочно прекращаются, а ответственность перед дольщиками с этого момента начинает нести фонд. Он выплачивает дольщикам проблемных объектов возмещение либо достраивает объекты, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Вместе с этим страховщики и банки передают фонду полученные страховые премии (или плату по договору поручительства) - "часть полученной страховой премии в размере доли страховой премии, предназначенной для осуществления страхового возмещения (но не менее 99% от полученной страховой премии) и приходящейся на неистекший срок страхования".

При этом в законопроекте отмечается, что страховщик имеет право на часть полученной страховой премии, пропорциональной истекшему периоду страхования, а оставшуюся часть, за вычетом расходов на ведение дела, страховщик должен перевести в фонд.

Документ должен вступить в силу со дня официального опубликования, договоры страхования и поручительства также прекращаются с этого дня (за исключением тех, по которым наступил страховой случай и предъявлено требование о выплате возмещения, в этом случае применяется действующий порядок возмещения при банкротстве застройщика). Премии должны быть перечислены в фонд в течение 30 дней. Неисполнение обязанности по передаче денег является нарушением законодательством и основанием для применения мер ЦБ РФ к этой страховой компании или банку, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предполагается также, что существующее общество взаимного страхования застройщиков может быть преобразовано в акционерное общество для осуществления другого вида страхования, либо ликвидировано. Такое решение ОВС должно принять в течение трех месяцев после вступления закона в силу. Законопроект направлен на установление единообразного регулирования защиты прав дольщиков, отмечается в записке.

Поправки ко второму чтению

Как сообщил Николаев, ко второму чтению законопроекта было одобрено пять поправок. Согласно поправкам, в случае, если досрочно прекращенным договором страхования или поручительства предусматривалось право застройщика уплачивать страховую премию в рассрочку, застройщик уплачивает в Фонд денежные средства в размере неуплаченной части страховой премии по договору страхования (части платы по договору поручительства) в соответствии с условиями, предусмотренными досрочно прекращенным договором.

Другая поправка обязывает застройщика в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу закона составить и направить каждому страховщику (банку), с которым у него были заключены договоры страхования, акт сверки договоров, который составляется отдельно по каждому страховщику (банку) и должен содержать сведения о каждом заключенном договоре страхования или поручительства, в том числе досрочно прекращенном, а страховщик (банк) в течение 10 рабочих дней подписывает его либо направляет застройщику мотивированное возражение.

В принятую Госдумой редакцию законопроекта во втором чтении было включено предложение ЦБ и Минфина о возможности уменьшения передаваемых премий страховщиков на расходы на ведение дела не больше чем 1% - речь идет о сумме, которую страховщики могут не передавать в фонд. Поправку представил с голоса на пленарном заседании депутат Михаил Бугера, в представленных комитетом поправках она отсутствовала.

"В той редакции, которая представлена ко второму чтению, отсутствует возможность компенсации расходов страховщиков на ведение дела, не всегда это необоснованные расходы, часто обоснованные, прошли дополнительные консультации с ЦБ, и согласована поправка - все-таки дать возможность в пределах 1% страховщикам компенсировать их расходы", - пояснил депутат.

Список страховщиков застройщиков

По состоянию на 15 февраля право страховать ответственность застройщиков имели 10 организаций: страховые компании ВСК (страховщик Urban Group, после краха застройщика прекратила заключать новые договоры по этому виду), "Пари", "Ингосстрах", "АльфаСтрахование", "Абсолют страхование", "РСХБ страхование", "Югория", "ВТБ страхование", "БИН страхование" и некоммерческая организация "Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков". Соответствующий список опубликован на сайте ЦБ РФ. Фактически занимается этим видом страхования только ОВС.