В Росреестре рассказали, в каком случае предлагается изымать земли из-за угрозы пожара

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Изымать земли из-за угрозы пожаров у собственников предлагается только в крайнем случае, когда речь идет о систематическом нарушении закона. Об этом сообщила во вторник ТАСС замглавы Минэкономразвития РФ и руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

Минэкономразвития ранее предложило внести изменения в Земельный кодекс РФ и федеральный закон "О пожарной безопасности". Согласно разработанным изменениям, изъятые земельные участки могут продаваться на публичных торгах, при этом начальная цена изъятого земельного участка не будет равна его рыночной стоимости, определенной в соответствии с федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

"Изъятие имущества у собственника является крайней мерой, и в данном случае речь идет о лицах, которые систематически уклоняются от выполнения законных требований федерального органа, осуществляющего государственный пожарный надзор", - пояснила Абрамченко.

Также, по ее словам, законопроект не коснется граждан, которые живут в населенных пунктах или садоводческих товариществах. В зону риска попадут земли, которые удалены от населенных пунктов минимум на 5 км. По данным МЧС России, это в основном земли сельскохозяйственного назначения или леса.

Президент Владимир Путин 26 апреля 2019 года поручил правительству до 1 июля проработать механизм изъятия земельных участков за систематическое нарушение требований пожарной безопасности. Первую редакцию законопроекта 13 июня рассмотрели на согласительном совещании в Минэкономразвития России. После доработки законопроект направят на повторное согласование в федеральные органы исполнительной власти.