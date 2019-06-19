Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ материальной выгоды при ипотечных каникулах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий освобождение от налогообложения материальной выгоды, полученной при реализации заемщиком права на получение ипотечных каникул. Документ был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы.

Ранее Госдума приняла закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с Володиным и Матвиенко. Он подготовлен во исполнение поручения по реализации послания президента РФ Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года об обеспечении внесения в законодательство РФ изменений, предусматривающих предоставление ипотечных каникул гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Они предполагают отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) и установление запрета для кредиторов на применение в этот период предусмотренных законодательством последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество, если оно является единственным жилым помещением заемщика.

В ходе дополнительной экспертизы документа было установлено, что предоставление заемщику ипотечных каникул повлечет за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами. Согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ, доходы заемщика, полученные им в ходе ипотечных каникул, в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту подлежат налогообложению по ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 35%. "В этом случае вероятны претензионные ситуации между банками, которые являются налоговыми агентами и будут исполнять обязанности по удержанию НДФЛ или информированию о нем налоговых органов, и заемщиками", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим граждане, которые воспользовались правом на ипотечные каникулы, освобождаются от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе ипотечных каникул. Ранее Вячеслав Володин отмечал, что "ипотечные каникулы" - гарантия государства, что человек не останется один на один со своими проблемами. По его словам, "для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и планируют воспользоваться ипотечными каникулами, это будет дополнительной финансовой нагрузкой".

Поправками ко второму чтению предусматривается, что с 1 января 2019 года от обложения НДФЛ освобождаются доходы физических лиц, полученные ими при реализации мер господдержки многодетных семей в части погашения обязательств по ипотечным кредитам. Также с 1 августа 2019 года граждане освобождаются от уплаты госпошлины за внесение изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с соглашением об изменении договора об ипотеке в случае внесения изменений, связанных с реализацией права на ипотечные каникулы. Сейчас размер соответствующей госпошлины для физических лиц составляет 200 рублей.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.