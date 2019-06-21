Девелоперы подали 277 заявок на достройку жилья в Москве без эскроу

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы (Москомстройинвест) получил более 270 заявок от девелоперов на получение заключений о соответствии критериям (ЗОСК), которые позволяют достраивать объекты по старой схеме без открытия эскроу-счетов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Комитетом принято 277 обращений на получение ЗОСК. Организована проверка обращений в части строительной и финансовой готовности объектов, а также реализованной площади недвижимости", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

По ее словам, на 21 июня было выдано 35 таких заключений. Всего в Москве ЗОСК коснутся новостроек суммарной площадью более 1,5 млн кв. м, в которых купили квартиры 15 тыс. дольщиков.

Чтобы получить ЗОСК, застройщик должен заключить договоры долевого участие не менее чем на 10% продаваемой площади, при этом степень финансовой и строительной готовности дома должна быть не менее чем 30%. "В некоторых случаях по законодательству степень готовности может быть снижена до 15%, если, к примеру, в рамках реализации проекта строятся социальные объекты, или до 6%, если, например, компания достраивает проблемный объект", - напомнили в комитете.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ.

Как следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда", к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.