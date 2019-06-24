Росреестр Москвы поставил на учет более 1 млн кв. м жилья по программе реновации

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Столичное управление Росреестра поставило на кадастровый учет уже более 1 млн кв. м жилья по программе реновации, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"С начала действия программы реновации жилищного фонда столичным управлением Росреестра на кадастровый учет поставлено 1 012 тыс. кв. м. Наибольшая часть домов расположена в Северо-Восточном, Западном и Северном округах столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Северо-Восточном округе по программе реновации поставлены на кадастровый учет 13 домов, из них три - в 2019 году. "Тысячи москвичей уже зарегистрировали свои права собственности, и аналогичный объем прав еще подлежит оформлению. При этом сроки проведения Управлением учетно-регистрационных действий по данным объектам составляют три рабочих дня вместо стандартных семи", - цитирует пресс-служба главу управления Игоря Майданова.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". В программу по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в городе.Общая площадь подлежащего реновации жилья составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.