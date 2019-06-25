Жилые кварталы и технопарк появятся в бывшей промзоне "Грайвороново" в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Общественно-жилую застройку площадью около 600 тыс. кв. м и технопарк планируется возвести на части территории бывшей промзоны "Грайвороново" на юго-востоке Москвы, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В ходе реализации проекта планировки планируется снести несколько десятков нежилых объектов общей площадью 35,2 тыс. кв. м, которые находятся на территории, ранее занимаемой "Карачаровским механическим заводом" и ОАО "Моснефтегазстройкомплект". Затем на этом месте предполагается возвести жилые кварталы, а также объекты социального и бытового обслуживания и отделения банков <...> Также на этой территории планируется разместить технопарк с наукоемким производством, для которого будет разработана отдельная градостроительная документация", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Сергея Левкина.

Уточняется, что также планируется построить школу на 750 мест и детсад на 350 мест. Площадь проекта планировки территории - 85,54 га. Там будет создана новая дорожная сеть, инженерная инфраструктура, несколько новых скверов и зеленых зон. Отмечается, что при проведении строительных работ будет сохранен объект культурного наследия регионального значения - Церковь Знамения, 1784 года на Рязанском проспекте.