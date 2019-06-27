Ульяновские власти предоставят субсидии застройщикам на завершение проблемных объектов

УЛЬЯНОВСК, 27 июня. /ТАСС/. Застройщики, взявшие на себя обязательства по завершению проблемных объектов в Ульяновской области, смогут воспользоваться субсидиями из областного бюджета для возмещения затрат. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель правительства региона Александр Смекалин.

"На сегодняшний день в областном бюджете уже предусмотрены 23,4 млн рублей, которые планируется перечислить застройщику-инвестору, завершившему строительство дома № 140 по ул. Красноармейской в городе Ульяновске", - сказал собеседник агентства.

Смекалин добавил, что порядка 5 млн рублей направлено в виде единовременных социальных выплат на приобретение жилья гражданам, пострадавшим от двойных продаж. "Из девяти человек шестеро уже получили соответствующие свидетельства", - уточнил он.

Председатель правительства региона также отметил, что в Ульяновской области действует механизм предоставления компенсационных участков. Их получают инвесторы-застройщики после полного исполнения обязательств по завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблемных объектов. "Сегодня в перечень возможных объектов строительства на этих участках входят не только жилые помещения, но и объекты коммерческого назначения. Как показала практика, это востребованная мера среди инвесторов", - пояснил Смекалин.

Он добавил, что решение о расширении перечня объектов позволило расширить и перечень инвесторов, с которыми можно работать. "Мы рассчитываем привлекать компании, занимающиеся строительством не только жилья, но и коммерческой недвижимости", - сказал Смекалин.

По его словам, в Ульяновской области на сегодняшний день зарегистрировано восемь проблемных объектов. Каждый из них находится в разной степени готовности и для каждого разработаны мероприятия по завершению строительства. В реестр "обманутых дольщиков" включено 535 человек. С января 2019 года по поручению губернатора Ульяновской области был создан специализированный Фонд содействия гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.