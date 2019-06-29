Около 30 тыс. москвичей переедут в квартиры по программе реновации до конца 2020 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Новые квартиры по программе реновации в Москве по итогу 2019 года получат свыше 12 тыс. человек, в следующем году жилье планируют предоставить еще 15 тыс. москвичей. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"В настоящее время в процессе переезда по программе реновации находится около 5 тыс. человек. Всего с учетом уже переехавших по итогам года новые квартиры получат более 12 тыс. москвичей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Он добавил, что в 2020 году новое жилье по программе реновации получат свыше 15 тыс. человек.

"Программа набрала хорошие темпы. Уже введено в эксплуатацию 43 дома, более 100 - в стройке, порядка 50 - проектируется. Аналогов программе реновации по масштабности, а главное, социальному посылу нет ни в одной стране. Речь идет об улучшении жилищных условий миллиона москвичей", - сказал Хуснуллин.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.