Рекордный спрос на аренду и покупку городского имущества зафиксирован в Москве в 2019 году

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Число заявителей, участвовавших в торгах по аренде и продаже городского имущества Москвы, в первом полугодии 2019 года превысило 15 тыс. и стало рекордным. Их количество оказалось больше, чем за весь 2016 год, и почти сравнялось с показателем 2017 года, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Рост интереса к аукционам по реализации городского имущества фиксируется на торгах Москвы не первый год, но нынешний 2019 год бьет все рекорды. Более 15 тыс. заявителей приняли участие в более 2 тыс. аукционов в первом полугодии нынешнего года. Разница с аналогичным периодом 2018 года существенная - в 2,7 тыс. аукционов участвовали 10,5 тыс. претендентов. За аналогичный период 2017 года состоялись 2,8 тыс. торгов с участием 7 тыс. заявителей. Если смотреть еще шире, то количество заявителей в нынешнем году превысило показатель всего 2016 года на 2,5 тыс. участников", - приводятся в сообщении слова заммэра Владимира Ефимова.

В пресс-службе уточнили, что среднее количество претендентов на лот за первые шесть месяцев 2019 года составило семь человек, в то время как в 2018 году на один объект торгов приходилось пять участников, а в 2016-2017 годах по три-четыре.

Отмечается, что одна из причин выросшего спроса - появление интересных предложений от города. Также на него оказала влияние специальная стартовая ставка для представителей малого и среднего бизнеса (4,5 тыс. рублей за 1 кв. м в год), по которой в 2017 году начали предлагать аренду помещений. В 2018 году малый бизнес получил возможность аренды по стартовой цене лота 1 тыс. рублей за 1 кв. м в год, что увеличило число претендентов в среднем до шести человек и более.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году были запущены процедуры публичного предложения, в ходе которых стартовая цена лота может быть снижена до 50%. На такие процедуры регистрируются в среднем семь участников.