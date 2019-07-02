Путин потребовал обеспечить недопущение необоснованных отказов в льготной ипотеке

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал навести порядок с предоставлением льготных ипотечных кредитов.

"Минфину России совместно с Банком России обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению необоснованных отказов кредитных организаций в выдаче или реструктуризации ипотечных кредитов (займов) для семей, имеющих право на социальную поддержку в форме субсидирования процентной ставки по таким кредитам (займам)", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ, подписанным по итогам "Прямой линии с Владимиром Путиным", опубликован на сайте Кремля. Президент назначил ответственных за выполнение данного поручения первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова и главу Банка России Эльвиру Набиуллину, дав им срок до 1 августа.

Во время прямой линии Путин признал, что правительством РФ была допущена "реальная ошибка", когда Минфин не выделял достаточно финансовых ресурсов банкам на компенсацию льготной ипотеки для семей с детьми. Президент сообщил, что данное упущение уже исправляется, что в ближайшее время будет видно на практике.

Льготная ипотека

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента. Она предусматривает приобретение квартир только на первичном рынке, то есть в строящихся домах.

По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы. По данным Банка России, за февраль-декабрь 2018 года было выдано или рефинансировано 4,5 тыс. ипотечных кредитов в рамках программы.

В июне 2018 года президент также поручил обеспечить 6%-ю ставку по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей. В 2019 году в послании Федеральному собранию президент заявил о необходимости распространить действие пониженной ставки по ипотеке для семей с детьми на весь период кредитования, а также предусмотреть возможность выплаты многодетным семьям по 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита. Как сообщал заместитель министра финансов Алексей Моисеев, в ближайшее время будет принято постановление правительства, которое распространит действие ставки 6% на весь период кредитования.

Программа семейной ипотеки осуществляется в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (входит в нацпроект "Демография").