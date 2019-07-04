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Страховщик МАКС: запуск закона по страхованию жилья тормозит отсутствие нормативной базы

В компании считают, что темпы реализации программ массового страхования жилья в масштабах страны нельзя считать удовлетворительными

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Запуск закона о страховании жилья граждан от ЧС, который вступит в силу 4 августа 2019 года, тормозит отсутствие нормативной базы - подзаконных актов, которые должны описывать методику разработки региональных программ страхования и определение размера ущерба. Такое мнение генерального директора страховой компании МАКС Надежды Мартьяновой приводит пресс-служба компании.

Темпы реализации программ массового страхования жилья в масштабах страны нельзя считать удовлетворительными, считают в компании.

"До настоящего времени тормозом для начала работы является отсутствие пакета нормативных документов к закону о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, самыми важными из которого являются методики разработки программ и определения размера ущерба", - приводятся в сообщении слова Мартьяновой.

При этом МАКС уже получил положительные отклики по разработке программ от руководителей Алтайского края, Белгородской, Пензенской, Псковской, Самарской, Саратовской, Томской и Тульской областей, но дальнейшую работу тормозит отсутствие нормативной базы, отмечается в сообщении. Наводнение в Иркутской области должно быть сигналом для активизации работы над законом, считает Мартьянова.

Закон о страховании жилья от ЧС принят 3 августа 2018 года, он предполагает полностью добровольное страхование гражданами своего жилья. Для этого региональные власти могут создать собственные программы страхования жилья, где будет описано взаимодействие страховщиков и региональных властей при компенсации населению ущерба от ЧС. Методика разработки таких программ должна описываться подзаконным нормативным актом.

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